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Пандемия коронавируса нового типа
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В ВОЗ рассказали, с чем связаны растущие цифры по коронавирусу в России

В России чуть позже, чем в других странах Европы, разразилась эпидемия, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Увеличивающееся число новых случаев заражения коронавирусом в России частично связано с увеличением количества проводимых тестов. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Как мне кажется, Россия переживает так называемую отсроченную эпидемию, - отметил он. - В европейском регионе появилась сначала одна страна, которая переживала эпидемию в крупных масштабах, - Италия. Затем пандемия охватила Испанию и другие страны. В России же эпидемия разразилась чуть позже". "Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев, - подчеркнул Райан. - Однако растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах".

Эксперт в целом положительно оценил усилия РФ по борьбе с распространением заболевания, однако обратил внимание на проблему отслеживание контактов. "Когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант - это агрессивные меры в области общественного здравоохранения и физическое дистанцирование, - заметил он. - Что и было реализовано [российскими властями]. Однако проблема, с которой столкнулось подавляющее большинство стран, - это систематическое отслеживание контактов, особенно если цифры растут очень быстро. Это произошло и в данном случае".

Райан также призвал Россию с осторожностью снимать ограничительные меры, чтобы не допустить нового увеличения числа заразившихся. "Необходимо продолжать реализовывать меры общественного здравоохранения, физическое дистанцирование и активное отслеживание новых случаев, - заметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. - Россия находится на другом этапе пандемии и может извлечь уроки из опыта других стран Европы. Эти уроки стоили очень дорого Азии, Северной Америке и Западной Европе".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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