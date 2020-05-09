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75-летие Победы

В небе над Петербургом проходит торжественный пролет боевой авиации

Всего в авиапараде задействуют 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С, Су-30СМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Воздушный парад боевой авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в небе над Санкт-Петербургом, передает корреспондент ТАСС.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа, в нем принимают участие 30 единиц авиатехники, в том числе вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

Маршрут пролета проходит от Пискаревского мемориального кладбища к центру города и параллельно к руслу Невы к Дворцовому мосту. После этого авиация уйдет в сторону Кронштадта.

Высота пролета авиационной техники составит от 150 до 400 м, скорость самолетов и вертолетов - от 200 до 500 км/ч.

"Воздушный бессмертный полк"

Ранее в пресс-службе округа сообщали, что пролетающие над Петербургом летчики примут участие в акции "Воздушный бессмертный полк" - члены экипажей взяли с собой в полет фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны.

Открывает пролет техники над Петербургом крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, за штурвалом которого находится майор Михаил Руссков. Он взял в полет фотографию прадеда Михаила Глебова, который пропал без вести в сражении под Курском в 1943 году.

За ним пролетит четверка многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5. Ведет группу подполковник Артем Ващанов, который взял на борт фотографии прадедов Алексея Ващанова, участвовавшего в освобождении Варшавы и Будапешта, и Александра Альшевского - тоже летчика, погибшего в 1941 году при защите Ленинграда.

Следом пролетят вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", группу которых ведет подполковник Владислав Шаронов. Его прадед Нигмет Каизов воевал под Смоленском, Херсоном, а также участвовал в боях в Румынии и в Австрии.

Далее строем пролетят четыре разведывательно-ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор". Группу возглавляет подполковник Алексей Коновалов. В небо он взял фото своего прадеда Ивана Бацунова, который воевал в составе гвардейской противотанковой истребительной артиллерийской бригады.

Самолеты над городом

Следом за вертолетами в составе строя летит транспортный самолет Ан-26, командир которого майор Дмитрий Смирнов взял с собой фотографию деда Дмитрия Смирнова, награжденного за оборону Москвы, а также бабушки Антонины Смирновой, которая служила в зенитном артиллерийском полку и награждена медалью "За оборону Ленинграда".

За ним следует транспортный самолет Ан-12, за штурвалом которого подполковник Андрей Макеев с фотографией деда Ивана Макеева - артиллериста, пропавшего без вести в оборонительных боях на Украине в 1941 году.

Продолжает парадный строй самолет Ту-134, который пилотирует майор Виталий Малинин. На борт он взял фото деда Владимира Губенского, воевавшего в партизанском отряде в Белоруссии, и прадеда Ильи Малинина, погибшего в бою под Великим Новгородом.

Истребители замыкают строй

Следом за ними над городом летят многоцелевые истребители Су-35С, группу ведет подполковник Дмитрий Котенко. В воздух он поднялся с фотографией деда и бабушки Александра и Александры Гущиных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Далее над городом летят истребители Су-30СМ, группу которых ведет подполковник Сергей Косик с фотографиями деда и двух бабушек - труженников тыла и ветеранов труда. Следом за ними летит четыре истребителя-бомбардировщика Су-34. Их группу ведет майор Станислав Дузь, взявшего на борт фотографии прадеда Василия Михальчевского, пропавшего без вести в боях в 1942 году, и прадеда Григория Дузя, который служил гранатометчиком и награжден двумя орденами

Замыкают парадный строй авиации высотные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Возглавляет группу майор Александр Малемин, который взял в полет фото прабабушки Любови Лисициной, воевавшей в составе медслужбы, а также прадеда Владимира Малемина, который пропал без вести под Москвой в 1942 году.

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