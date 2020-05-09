В Литве почтили память советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Память павших советских солдат почтили в Литве в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне повсюду, где находятся захоронения воинов-освободителей. Как сообщил в субботу корреспонденту ТАСС посол РФ в республике Александр Удальцов, строго соблюдая карантинные требования, введенные из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, российские дипломаты возложили цветы и венки к мемориалам в столице и к захоронениям советских воинов в других городах страны.

"Это долгожданный и значимый для нас праздник. Этот день мы всегда встречаем с гордостью", - отметил посол. По его словам, при подготовке к 75-летию Победы сотрудники посольства побывали на местах захоронения советских воинов. Всего их в Литве насчитывается более 200. "Навели на захоронениях порядок в той мере, в какой нам это позволяют законы Литвы", - сказал Удальцов. Возложение венков на мемориалах прошло в субботу по всей Литве. "Мы видим возрастающий людской поток к главному мемориалу в Вильнюсе", - отметил Удальцов.

В столице Литвы памятные мероприятия начались на православном Евфросиньевском кладбище, где покоится прах более 1 тыс. погибших в боях, умерших от ран солдат, военнопленных и мирных советских граждан. Затем возложение цветов и венков прошло у самого большого в Литве мемориала на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы. Также памятные мероприятия прошли у мемориала в районе Панеряй под Вильнюсом, где нацисты уничтожили более 100 тыс. человек, в основном местных евреев.

В литовской земле покоятся свыше 80 тыс. советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.