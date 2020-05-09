Медведев поучаствовал в акции "Звонок ветерану" и лично поздравил героев с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединился к акции "Звонок ветерану". Он связался по телефону с участниками Великой Отечественной войны и поздравил их с 75-летием Победы, сообщила в субботу пресс-служба партии.

"Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев позвонил четырем ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы. Все они сейчас живут в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Медведев пообщался с Дмитрием Жалиевым, который в 1943 году в 16 лет ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях на Курской дуге, прошел боевой путь от Курска до Праги, участвовал в освобождении концлагеря Майданек в Польше, встречал американцев на реке Эльба в районе Торгау.

Также председатель партии поздравил Александра Пушкарева, принимавшего участие в боях с Японией, и Константина Горожанина - участника парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Горожанин служил в НКВД, его дважды перебрасывали за линию фронта, отмечается в сообщении.

Еще один ветеран, с которым связался председатель "Единой России", - Серафим Болучевский, который участвовал в Сталинградской битве и дошел до Бухареста.

В рамках акции "Единой России" "Звонок ветерану" депутаты Госдумы, сенаторы, региональные парламентарии и члены партии всех уровней поздравляют ветеранов во всех регионах с Днем Победы.