Презентацией военной техники и дворовыми концертами отметили День Победы в центре России

ТАСС, 9 мая. Большинство жителей Центрального федерального округа в этом году отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне дома - наблюдая из окна пролеты авиации, шествие военной техники, читая сообщения об открытии новых мемориалов. Существенные коррективы в программу торжеств 9 мая внес дождь, из-за которого мероприятия отменились сразу в нескольких регионах.

Обновленная площадь Победы в Воронеже

Празднование Дня Победы в городе воинской славы Воронеже началось в 10 часов утра, над городом пролетели два самолета Су-24. Возле главной площади города их встречали около 50 человек, на прилегающих улицах тоже были люди. Они выходили из аптек, магазинов и своих домов, держали на руках детей и букеты ландышей и смотрели в небо. Однако большинство жителей встречали праздник, стоя на балконах, как никогда в этот день украшенных российскими флагами. Главным подарком городу к празднику стало открытие после реконструкции площади Победы

"После завершения реконструкции на площади Победы были обновлены медные скульптуры, обновили мощение, поменяли вышедшие из строя элементы и устроили в центре площади фонтан. Он будет работать в двух режимах: будничном и праздничном. Первый состоит из двухметровых белых струй с красной подсветкой по вечерам. По выходным фонтан будет бить на четыре метра", - сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Пролет авиатехники из окон домов также наблюдали жители Ярославля, а вот в некоторых регионах, например, в Курске, Орле и Белгороде, из-за дождливой погоды полеты пришлось отменить.

Мемориал в память о Великой Отечественной войне сегодня был также открыт во Владимире на территории Главного управления МЧС России. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие проходило с участием узкого круга должностных лиц, без приглашенных гостей.

Поздравления ветеранов и военная техника

Муниципальные образования Тверской области в День Победы получили символические флаги Победы из Ржева, рядом с которым в 1942-1943 годах сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. По словам губернатора Игоря Рудени, они будут размещены на вечное хранение в местных музеях.

"Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров", - добавил глава региона.

В необычном формате праздник отметили в Рязани - власти устроили на улицах города презентацию военной техники, которая вскоре станет частью парка в честь 75-летия Победы. Колонны с техникой в сопровождении выступления "фронтовой бригады", несмотря на дождь, проехали по жилым микрорайонам, их из окон приветствовали жители города.

Жители Орла вывесили на окнах и балконах своих квартир флаги и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Из дома №5 на площади Мира, на который в 1943 году было водружено красное знамя как символ освобождения города, доносились советские песни. На полупустой улице танцевала вальс пожилая пара. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и дождь, в городе возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

В Курской области военнослужащие отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты организовали концерт во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Песни военных лет услышали майор Михаил Афанасьевич Пужаченко, дошедший со своим авиаполком от Заполярья до Германии, подполковник Василий Антонович Дыбов, получивший боевое ранение в 18 лет, полковник Виктор Иванович Циммер, отметивший на днях 97-й день рождения, полковник Станислав Петрович Солянин, который в годы войны будучи восьмилетним ребенком вместе с мамой служил в санитарном батальоне, вплоть до 9 мая 1945 года. По телефону нескольких ветеранов поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Туле губернатор региона Алексей Дюмин лично поздравил ветеранов региона - участвовавшего в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах Николая Ивановича Кульпова и участника Сталинградской битвы, многих ключевых сражений войны Василия Марковича Мирошниченко. Глава Брянской области Александр Богомаз также присоединился по телефону к поздравлениям ветеранов с юбилеем Победы.

Альтернатива "Бессмертному полку"

В Белгороде праздничный день начался с выноса знамени Победы площадью 200 кв. м, которое развернули волонтеры Победы и члены оргкомитета "Бессмертного полка" в районе аэропорта.

"Свыше 100 тыс. членов семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа присоединились к акции "Бессмертный полк" из окон своих домов и квартир в годовщину 75-летия Победы. С 1 по 9 мая в рамках акции "Окна Победы" жители областей украшали окна квартир и домов символикой Победы в Великой Отечественной войне: георгиевскими лентами, красными звездами и фотографиями своих родственников-красноармейцев", - сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

В Смоленской области в сквере Памяти Героев состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова. В режиме онлайн началось шествие "Бессмертного полка". Фотографии ветеранов весь день транслируются на региональном телеканале.

Граффити и ликующие солдаты

Одним из центральных событий праздника в Тамбове стала презентация масштабного граффити, созданного в рамках проекта "История в красках". Арт-объект, на котором изображен ликующий солдат, был создан на площади Музыки в Тамбове - одном из самых популярных мест для прогулок у горожан и гостей города.