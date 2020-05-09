МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, назвав этот праздник самым значимым и дорогим для граждан России.

"9 Мая остается для нас самым главным, самым дорогим праздником. Это день, когда мы чествуем героев, защитивших нашу страну от нацизма, всех, кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу. С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

Замглавы Совбеза выразил благодарность ветеранам за беспримерный подвиг в борьбе с захватчиками, отметив, что благодаря ветеранам нынешнее поколение знает, что значит быть верным Родине и как важно отстаивать ее интересы.

Медведев подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы и "Бессмертный полк" обязательно будут проведены в полном масштабе. "Угроза болезни, которая пришла к нам, заставила отсрочить долгожданный праздник. Однако отсрочить - не значит отменить. Наш народ пережил не одну войну, прошел через множество испытаний, и потому мы знаем цену человеческой жизни. Знаем, как важно объединить наши усилия для того, чтобы угроза отступила", - добавил он.

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.