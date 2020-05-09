В Приморье тысячи людей стали участниками патриотической акции "Лучи Победы"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Лучи Победы" состоялась во Владивостоке. В 22:00 (15:00 мск) жители многоквартирных домов выходили на балконы и подходили к окнам с зажженными фонарями и свечами, в знак памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Тысячи людей подошли к окнам 9 мая в 22:00 и включили имеющиеся у них осветительные приборы, бытовые фонарики и фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне", - сообщается на сайте правительства региона.

Жительница Владивостока Ирина Старикова рассказала ТАСС, что подошла к своему окну ровно в 22:00; не сразу, через несколько минут, в доме напротив стали появляться огоньки. "Благодаря акции каждый житель нашего города смог стать непосредственным участником торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Особенно это важно в нынешних обстоятельствах, когда весь мир ведет борьбу с опасной болезнью. Хочется верить, что многие наши соотечественники сегодня почтят память героев в своих квартирах символичным огоньками", - отметила Старикова.