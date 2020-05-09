В Приморье тысячи людей стали участниками патриотической акции "Лучи Победы"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Лучи Победы" состоялась во Владивостоке. В 22:00 (15:00 мск) жители многоквартирных домов выходили на балконы и подходили к окнам с зажженными фонарями и свечами, в знак памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
"Тысячи людей подошли к окнам 9 мая в 22:00 и включили имеющиеся у них осветительные приборы, бытовые фонарики и фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне", - сообщается на сайте правительства региона.
Жительница Владивостока Ирина Старикова рассказала ТАСС, что подошла к своему окну ровно в 22:00; не сразу, через несколько минут, в доме напротив стали появляться огоньки. "Благодаря акции каждый житель нашего города смог стать непосредственным участником торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Особенно это важно в нынешних обстоятельствах, когда весь мир ведет борьбу с опасной болезнью. Хочется верить, что многие наши соотечественники сегодня почтят память героев в своих квартирах символичным огоньками", - отметила Старикова.
Жители Приморья празднуют 9 Мая в условиях самоизоляции, устраивая флешмобы в соцсетях и используя окна многоквартирных домов для поздравлений и выражения чувств благодарности участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, в 22:00 Тихоокеанский флот во Владивостоке дал 30 фейерверочных залпов с артиллерийской озвучкой. Запуск фейерверка осуществили при помощи салютных установок 2А-85 с площадки военно-исторического музея "Владивостокская крепость".
На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. из них погибли. Приморский край стал "воротами" для поставок союзников по программе ленд-лиза: через Владивосток и Находку поставлялись военная техника, продовольствие и медикаменты, жизненно необходимые стране. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков - 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы.