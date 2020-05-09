В Нидерландах прошли торжественные мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы

ГААГА, 9 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в субботу на территории мемориального комплекса "Советское поле славы" близ нидерландского города Амерсфорт. В церемонии приняли участие посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, российские дипломаты и сотрудники других дипломатических миссий, представители местных и региональных властей, соотечественники и неравнодушные голландцы.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония возложения венков к монументу в память о погибших солдатах Красной армии с соблюдением всех воинских почестей. "На этом месте, мемориальном комплексе "Советское поле славы", где нашли свое последнее пристанище 865 советских солдат многонациональной Красной армии, мы отдаем дань памяти мужеству этих молодых людей, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны, - отметил Шульгин. - Мы также вспоминаем всех героических воинов Красной армии и тружеников тыла, которые ради мира и чистого неба над головой, ценой неимоверных усилий, не щадя здоровья и самой жизни, ковали нашу Великую Победу. Всех тех, кто отдал самое дорогое в борьбе против фашизма, чтобы спасти цивилизацию от ужасов коричневой чумы".

"В победе над гитлеровской Германией решающую роль сыграли все народы Советского Союза, - подчеркнул посол. - Значимость этого эпохального события для всего человечества трудно переоценить. Чем больше времени проходит после войны, тем более очевидным становится огромное историческое значение Великой Победы".

Дипломат обратил особое внимание на необходимость "недопущения попыток искажения исторической правды, которая нередко используется в угоду своекорыстной политической конъюнктуре". "Важно и осознание того, какое огромное значение имеют для всех нас уроки прошлого, - добавил он. - Один из них заключается в том, что эффективно справиться с общими для всего человечества вызовами и угрозами можно лишь объединившись".

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году и представляет собой захоронение 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляют Фонд военных захоронений, посольство России в Нидерландах и Фонд "Советское поле славы". Последний также занимается поиском родственников погибших, организует для них посещение могил и проводит различные мероприятия для сохранения в Нидерландах памяти о советских солдатах.