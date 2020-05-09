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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт предупредил о последствиях нарушения масочного режима

Строгое соблюдение введенных ограничений позволит прервать цепочку передачи случаев инфекции, отметил замдиректора НИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нарушение масочного режима, который вводится в обязательном порядке из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в большинстве регионов России, может привести к нарастанию числа зараженных и новой волне эпидемии, считает замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

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"Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии. Пока регистрируются новые случаи заболевания, опасность распространения инфекции сохраняется и при несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивания карантина", - цитирует его в субботу пресс-служба Минздрава.

Чуланов отмечает, что маску следует надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где может быть контакт с людьми. "Строгое соблюдение введенных ограничений позволит прервать цепочку передачи случаев инфекции и постепенно свести заболеваемость к минимуму. Поэтому ответственный подход к соблюдению ограничительных мер является залогом более скорого их снятия", - заключил эксперт.

С 12 мая в Москве и области вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Первой режим ношения масок в общественных местах рекомендовала соблюдать Свердловская область. Решение об обязательном ношении масок в общественных местах приняли также в Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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