Патриарх Кирилл: война уже не производит сильного впечатления на молодое поколение

"Нынешнее поколение, особенно молодое, воспринимает войну как что-то очень отдаленное. <…> Последствия войны не столь остро переживаются нынешним поколением, но они, несомненно, ослабили великий потенциал нашего Отечества", - сказал он в ходе заупокойной литии по погибшим и усопшим участникам Великой Отечественной войны в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

По словам патриарха, "мы живем в эпоху, когда раны войны изгладились из памяти или, по крайней мере, не производят такого тяжелого впечатления, как в послевоенные годы". "Страшные эпизоды той войны изгладились из памяти даже у тех, кто ее застал. Ну, а все остальные могут судить о войне только по фильмам, по книгам, которые, конечно, очень далеки от той страшной реальности", - добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, какие жертвы понесла наша страна. "Разные называют цифры, потому что, наверное, невозможно подсчитать всех погибших, но даже если принять, что война унесла 27 млн человеческих жизней, трудно себе представить, что это означает. <...> Но для того, чтобы приблизить эту трагедию к жизни современного человека, достаточно сказать, что нас было бы гораздо больше, мы жили бы гораздо лучше, страна была бы, несомненно, более организованной и удобной для жизни, мы совершили бы многие и многие великие дела на благо своего Отечества, если бы вместе с нами были те, кто погиб во время войны, кто не родился во время войны, их дети и внуки", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что в годы войны гонения на верующих были ослаблены. "Время от времени в нашей стране еще проводились разного рода атеистические кампании, но уже никто не осмеливался за посещение храма или за открытое исповедание веры посылать людей в заточение, в ссылку, подвергать другим суровым наказаниям. Хоть и не было полного благоприятствования для веры Христовой, но вера в нашем народе укреплялась", - отметил патриарх Кирилл.

Патриарх добавил, что, по воспоминаниям фронтовиков, многие носили с собой тексты молитв, которые читали перед боем, и в условиях пандемии коронавируса предстоятель Русской церкви призвал молитвенно почтить память защитников Отечества, которая "поможет нам быть более мужественными и в условиях этой напасти, чтобы мы думали не только о своей собственной жизни, но и о жизни тех, кто рядом с нами, - по примеру героев Великой Отечественной войны".