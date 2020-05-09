Представители дипмиссий на Кубе в День Победы возложили венки к мемориалу советского воина

Цветы к горящему в центре мемориала Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств и руководители Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы. Солдаты почетного караула установили венки от РВС и посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

"Вклад Красной армии имел решающее значение в разгроме нацистской Германии и в спасении европейской и мировой цивилизации. Победа стоила крови многим странам и особенно СССР, людские потери которого превысили 27 млн человек, - сказал в своем выступлении перед собравшимися посол России на Кубе Андрей Гуськов. - Именно сплоченность сил и ресурсов всех государств, воевавших против нацистской Германии, позволила, несмотря на политические и идеологические разногласия, освободить Европу и весь мир от коричневой чумы". Дипломат напомнил, что в настоящее время особенно важно сохранять память о борцах с нацизмом и не допускать, "чтобы кто-либо фальсифицировал историю и обелял реальных виновников трагедии в глобальном масштабе".

Расширение мемориала

Помимо возложения цветов к мемориалу, церемония включала открытие памятника генералу Иссе Плиеву (1903-1979). Военачальник возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе, в дни Карибского кризиса.

Также делегации открыли памятную доску экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания. В церемонии принял участие первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо, который является председателем парламентской группы дружбы Кубы и России.

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: там захоронены 68 советских солдат и офицеров, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в этой стране.

"Сад Победы"

После торжественной церемонии в предместьях Гаваны часть ее участников собралась на территории посольства России на Кубе, где прошла акция "Сад Победы". В память о героизме советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, было высажено 10 кипарисов. В мероприятии приняли участие послы России, Белоруссии, временные поверенные в делах Азербайджана и Казахстана, аккредитованные на острове военные атташе России и Белоруссии и сотрудники дипломатической миссии.

После высадки деревьев состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и члены их семей.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Мероприятия по случаю 9 мая всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

Карибская страна внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь: медикаменты, одежда, продовольствие. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.