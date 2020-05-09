{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Представители дипмиссий на Кубе в День Победы возложили венки к мемориалу советского воина

Также на острове состоялась акция "Бессмертный полк"

ГАВАНА, 9 мая. /ТАСС/. Церемония, посвященная 75-й годовщине Победы, состоялась в субботу у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях столицы Кубы.

На эту тему
Чья Победа?

Цветы к горящему в центре мемориала Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств и руководители Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы. Солдаты почетного караула установили венки от РВС и посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

"Вклад Красной армии имел решающее значение в разгроме нацистской Германии и в спасении европейской и мировой цивилизации. Победа стоила крови многим странам и особенно СССР, людские потери которого превысили 27 млн человек, - сказал в своем выступлении перед собравшимися посол России на Кубе Андрей Гуськов. - Именно сплоченность сил и ресурсов всех государств, воевавших против нацистской Германии, позволила, несмотря на политические и идеологические разногласия, освободить Европу и весь мир от коричневой чумы". Дипломат напомнил, что в настоящее время особенно важно сохранять память о борцах с нацизмом и не допускать, "чтобы кто-либо фальсифицировал историю и обелял реальных виновников трагедии в глобальном масштабе".

Расширение мемориала

Помимо возложения цветов к мемориалу, церемония включала открытие памятника генералу Иссе Плиеву (1903-1979). Военачальник возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе, в дни Карибского кризиса.

Также делегации открыли памятную доску экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания. В церемонии принял участие первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо, который является председателем парламентской группы дружбы Кубы и России.

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: там захоронены 68 советских солдат и офицеров, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в этой стране.

"Сад Победы"

После торжественной церемонии в предместьях Гаваны часть ее участников собралась на территории посольства России на Кубе, где прошла акция "Сад Победы". В память о героизме советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, было высажено 10 кипарисов. В мероприятии приняли участие послы России, Белоруссии, временные поверенные в делах Азербайджана и Казахстана, аккредитованные на острове военные атташе России и Белоруссии и сотрудники дипломатической миссии.

После высадки деревьев состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и члены их семей.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Мероприятия по случаю 9 мая всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

Карибская страна внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь: медикаменты, одежда, продовольствие. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.

Теги
АзербайджанБелоруссияКазахстанКубаРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В США стартовала онлайн-акция "Бессмертный полк"
Акция проходит в формате видеоконференции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС