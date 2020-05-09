Севастополь отметил 9 мая песнями, росписью окон и парадами для ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители города-героя Севастополя, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли в День Победы пройти в колонне "Бессмертного полка" и принять участие в других традиционных мероприятиях, празднично украсили окна, выставили портреты своих родных-фронтовиков и опубликовали их истории в интернете, а еще всем городом спели военные песни, передает корреспондент ТАСС.
Благодарность для живых
Ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Севастополе, поздравили не только представители власти и флота, но также волонтеры, школьники и многие другие горожане. Добровольцы из организации "Волонтеры Победы" и городского волонтерского штаба "Мы вместе" доставили подарочные наборы и письма.
"В рамках акции "Письма Победы", которая проходила онлайн, пришло 453 письма не только от жителей Севастополя, но и из других городов страны. Участники написали слова благодарности, и мы передали письма участникам войны инвалидам, нашим ветеранам. Подарочные наборы нам помогли собирать крымские компании - они сами хотели принять участие в поздравлении, звонили и просили принять подарки", - рассказала ТАСС руководитель севастопольского отделения "Волонтеров Победы" Александра Никулина.
Она уточнила, что всего за день добровольцы поздравили около 400 ветеранов, работа продолжалась до вечера. "Хотя сейчас меня нет дома, с утра я выставила в окне портреты моих прадедов, которые участвовали в войне. Один из них, Николай Захаров, был пулеметчиком, прошел всю войну и получил медаль "За Отвагу" за уличные бои в Берлине", - отметила собеседница.
Свое поздравление для ветерана подготовили ученики севастопольской школы № 37, рассказала педагог Людмила Жукова. "У нашего класса есть "подшефный" ветеран - Петр Александрович Сленин, ему уже 95 лет. В войну он был танкистом, участвовал в боях на Курской дуге. Сегодня его поздравляли руководители города, а завтра мы придем с ребятами - конечно, в масках, - попросим его выглянуть в окно - поздравим, передадим торт", - рассказала она.
Кроме того, для ветеранов перед Днем Победы были проведены индивидуальные парады - их поздравляли военнослужащие, играл оркестр.
Память об ушедших
В День Победы в Севастополе прошла акция "Бессмертный полк онлайн". В городе-герое многие горожане украшают окна рисунками на тему Дня Победы, георгиевскими лентами, надписями. В акции участвуют многие ученики Людмилы Жуковой.
"Ребята постарались украсить свои окна, а кроме того - создать небольшой репортаж о своих дедушке или бабушке. Некоторые уже прислали их на сайт школы. Мы участвовали и в конкурсе стихотворений, и наша ученица заняла третье место в городе со стихотворением о своем дедушке", - отметила она.
Некоторые горожане рисуют знаковые для города памятники - те, к которым на День Победы обычно приходят севастопольцы. "Мы увидели объявление на сайте школы, что проводится акция и решили поучаствовать, - рассказала ТАСС жительница города Юлия Емельянцева. - Мы решили нарисовать памятник Солдату и Матросу, который является символом Севастополя: вырезали из бумаги, раскрасили, вывесили на окно."
Портреты своих фронтовиков они не выставляли в окна, но отправили во всероссийский "Бессмертный полк онлайн". "Эта же фотография моего деда, Ивана Доценко, стоит в рамочке. Он прошел всю войну мотористом торпедного катера, участвовал в освобождении Севастополя, Одессы, Новороссийска, награжден орденами и медалями", - добавила собеседница.
Поющий город
После всероссийской минуты молчания севастопольцы, как и другие россияне, спели "День Победы". "В нашей семье двое детей: Даша учится в шестом классе и песни "День Победы" и "Легендарный Севастополь" (гимн города - прим. ТАСС) знает еще с детского сада. А сыну - два года. Пели все вместе", - отметила Юлия Емельянцева.
В акции участвовали и артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Они выстроились около мемориала защитникам Севастополя 1941-1942 годов и спели "День Победы". Этот коллектив традиционно участвует в праздничных мероприятиях 9 мая, но в этом году из-за пандемии их традиционные выступления были отменены. Вместе с артистами песню исполнил врио губернатора Михаил Развожаев.
"Севастополь, переживший две героических обороны, наверное, - один из самых патриотичных городов в стране. Для всех севастопольцев эта песня - не пустые слова, а настоящий гимн Победы", - сообщил ТАСС администратор ансамбля Алексей Шевченко.
Кроме того, накануне 9 мая завершилась акция городского волонтерского штаба "Мы вместе" - несколько недель горожане присылали видеоролики, на которых исполняли гимн города "Легендарный Севастополь". Все выступления были собраны в один клип, который опубликовали утром 9 мая. В акции приняли участие более 120 человек, в том числе ветеран Борис Малько, российские и севастопольские музыканты.
Танцевать за себя и за них
Акция "За Победу танцуй до победного!", которая несколько лет на День Победы проводилась на набережной Севастополя, в этом году впервые прошла онлайн, сообщила ТАСС руководитель проекта "Большой севастопольский офицерский бал" Екатерина Графодатская.
"Когда мы проводили ее на набережной, акция собирала очень много людей. В этом году ее невозможно провести в обычном формате, но мы решили, что у нас появились новые возможности, в том числе - расширить географию, и пригласили к участию пары со всей России", - сказала собеседница.
Для тех, кто заранее подал заявку на участие в акции, прошли онлайн-уроки, и эти пары участвовали в трансляции прямо из своих квартир. Событие можно было увидеть на сайте севастопольского бала, на YouTube и страницах проекта в социальных сетях. Кроме того, все желающие могли посмотреть трансляцию вечером в субботу и станцевать перед экраном дома. Среди танцев - фокстроты, вальсы, кадрили под музыку военных лет.
Юбилейную, пятую, акцию посвятили женщинам, внесшим вклад в победу над фашизмом - медикам, летчикам, разведчицам, снайперам, участницам партизанского движения и многим другим, приближавшим в тылу и армии разгром врага.
"Их танцы не состоялись. И сегодня мы танцуем и за себя, и за них, сменивших свои бальные платьица и туфельки на гимнастерки и кирзовые сапоги. Они погибали за то, чтобы мы могли жить, любить, радоваться, создавать прекрасные моменты", - подчеркивают организаторы.
Севастополь в годы войны
Севастополю присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Его оборона началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.
Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.