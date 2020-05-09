Севастополь отметил 9 мая песнями, росписью окон и парадами для ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители города-героя Севастополя, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли в День Победы пройти в колонне "Бессмертного полка" и принять участие в других традиционных мероприятиях, празднично украсили окна, выставили портреты своих родных-фронтовиков и опубликовали их истории в интернете, а еще всем городом спели военные песни, передает корреспондент ТАСС.

Благодарность для живых

Ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Севастополе, поздравили не только представители власти и флота, но также волонтеры, школьники и многие другие горожане. Добровольцы из организации "Волонтеры Победы" и городского волонтерского штаба "Мы вместе" доставили подарочные наборы и письма.

"В рамках акции "Письма Победы", которая проходила онлайн, пришло 453 письма не только от жителей Севастополя, но и из других городов страны. Участники написали слова благодарности, и мы передали письма участникам войны инвалидам, нашим ветеранам. Подарочные наборы нам помогли собирать крымские компании - они сами хотели принять участие в поздравлении, звонили и просили принять подарки", - рассказала ТАСС руководитель севастопольского отделения "Волонтеров Победы" Александра Никулина.

Она уточнила, что всего за день добровольцы поздравили около 400 ветеранов, работа продолжалась до вечера. "Хотя сейчас меня нет дома, с утра я выставила в окне портреты моих прадедов, которые участвовали в войне. Один из них, Николай Захаров, был пулеметчиком, прошел всю войну и получил медаль "За Отвагу" за уличные бои в Берлине", - отметила собеседница.

Свое поздравление для ветерана подготовили ученики севастопольской школы № 37, рассказала педагог Людмила Жукова. "У нашего класса есть "подшефный" ветеран - Петр Александрович Сленин, ему уже 95 лет. В войну он был танкистом, участвовал в боях на Курской дуге. Сегодня его поздравляли руководители города, а завтра мы придем с ребятами - конечно, в масках, - попросим его выглянуть в окно - поздравим, передадим торт", - рассказала она.

Кроме того, для ветеранов перед Днем Победы были проведены индивидуальные парады - их поздравляли военнослужащие, играл оркестр.

Память об ушедших

В День Победы в Севастополе прошла акция "Бессмертный полк онлайн". В городе-герое многие горожане украшают окна рисунками на тему Дня Победы, георгиевскими лентами, надписями. В акции участвуют многие ученики Людмилы Жуковой.

"Ребята постарались украсить свои окна, а кроме того - создать небольшой репортаж о своих дедушке или бабушке. Некоторые уже прислали их на сайт школы. Мы участвовали и в конкурсе стихотворений, и наша ученица заняла третье место в городе со стихотворением о своем дедушке", - отметила она.