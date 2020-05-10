Карантин ввели в двух монастырях Свердловской области из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Карантинные меры ввели в двух монастырях в городском округе Верхотурском из-за коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в воскресенье.

"По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за случаев заболевания COVID-19", - сообщили в штабе, не уточнив о каких именно храмах идет речь и кто заразился коронавирусом.

Отмечается, что сейчас там проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия: устанавливаются и изолируются контактировавшие с заразившимся, проводится их тестирование, а также дезинфекция монастырей.

Всего в регионе зафиксировано 1 844 случая новой коронавирусной инфекции, 350 человек вылечились. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.