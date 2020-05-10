В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер до 18 мая

ТАСС, 10 мая. Режим особых ограничительных мер в Самарской области продлили до 18 мая, до этого времени сохранится запрет на работу торговых центров, кинотеатров, учреждений культуры и спорта. Жители старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию, а сотрудники приемных отделений больниц будут обеспечены защитными костюмами для защиты от заражения коронавирусом, сообщается в воскресенье в Twitter департамента информационной политики региона.

"В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Самарской области режим особых ограничительных мер продлен до 18 мая. Остаются закрыты торговые центры, кинотеатры, учреждения культуры и спорта. Для граждан 65+ сохранятся требования по самоизоляции", - говорится в сообщении.

Также в области будут введены меры для защиты медиков от заражения, все сотрудники приемных отделений медучреждений получат защитные костюмы. "Дополнительные меры вводятся для защиты медработников Самарской области от заражения коронавирусной инфекцией, теперь все сотрудники приемных отделений будут оснащены специальными защитными костюмами. Эта мера также позволит снизить риск заноса инфекции, появления очагов заболевания", - добавили в департаменте информационной политики.

В Самарской области подтвержден 951 случай заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели, девять умерли.

Роспотребнадзором разработан трехэтапный план снятия ограничительных мер, включающий в себя перечень рекомендаций, исходя из которых власти регионов смогут предпринимать практические шаги. Документ был обсужден 6 мая на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах "где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение", но делать это надо "только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков".