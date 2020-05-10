Сайты онлайн-акции "Бессмертный полк" подверглись хакерским атакам 9 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сайты, на которых транслировалась онлайн-акция "Бессмертный полк", а также телефон горячей линии акции 9 мая подвергались неоднократным хакерским атакам, сообщает в воскресенье пресс-служба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"Непосредственно перед праздничной датой сайт трансляции победного шествия, сайт движения "Бессмертный полк" https://www.polkrf.ru/, сайт движения "Волонтеры Победы", участники которого помогали в организации шествия, а также телефон горячей линии акции, особенно востребованной в канун праздника, неоднократно подвергались атакам хакеров", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, первая атака была зафиксирована 9 мая с 06:00 до 09:00 мск. "Было произведено свыше 9 млн запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 07:50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера - сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен", - отметили в пресс-службе.

Специалисты смогли пресечь эту атаку, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта. "Для атаки использовалось 646 уникальных IP-адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% - на территории Северной Америки, 3% - в Азии", - подчеркнули в движении.

В 11:00 мск произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия. "В результате ранее предпринятых действий данная атака не оказала влияния на работоспособность сайта. Организаторы делают все возможное для того, чтобы шествие "Бессмертного полка онлайн" прошло победным строем, и ничто не омрачило праздник, и выражают огромную благодарность разработчикам системы безопасности, способной отражать такие серьезные многократные удары <...> В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 млн человек", - добавили в пресс-службе.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.