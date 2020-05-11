В Волгограде начали проверку после видео про нехватку у врачей средств защиты от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области организовали выездную проверку после опубликованного в местных СМИ видео с наволочками на голове у врачей инфекционного госпиталя из-за нехватки средств защиты от коронавируса, сообщила ТАСС в понедельник представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).

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Интернет-издание v1.ru опубликовало ранее фото и видео, на которых запечатлено, как заступающие на смену врачи из волгоградской больницы №16, которая в период пандемии работает в режиме инфекционного госпиталя, надевают на головы наволочки из-за нехватки специализированной одежды для защиты от COVID-19.

"На основании публикации комитетом здравоохранения инициирована внеплановая выездная проверка, на месте работают специалисты облздрава", - сказала представитель ведомства.

По данным оперативного штаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1 061 случай коронавируса, выздоровели 311 человек, 12 скончались.