{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Волгограде начали проверку после видео про нехватку у врачей средств защиты от COVID-19

Местное СМИ опубликовало фото и видео, на которых видно, как врачи волгоградской больницы №16 надевают на головы наволочки из-за нехватки спецодежды

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области организовали выездную проверку после опубликованного в местных СМИ видео с наволочками на голове у врачей инфекционного госпиталя из-за нехватки средств защиты от коронавируса, сообщила ТАСС в понедельник представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Интернет-издание v1.ru опубликовало ранее фото и видео, на которых запечатлено, как заступающие на смену врачи из волгоградской больницы №16, которая в период пандемии работает в режиме инфекционного госпиталя, надевают на головы наволочки из-за нехватки специализированной одежды для защиты от COVID-19.

"На основании публикации комитетом здравоохранения инициирована внеплановая выездная проверка, на месте работают специалисты облздрава", - сказала представитель ведомства.

По данным оперативного штаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1 061 случай коронавируса, выздоровели 311 человек, 12 скончались.

 

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Дагестане вышли на плато по коронавирусу, но ситуация остается сложной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС