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Пандемия коронавируса нового типа
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Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая

В регионе коронавирусом заразились 126 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.

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"Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели - до воскресенья включительно", - сказал он.

Развожаев напомнил, что до конца месяца уже продлен режим повышенной готовности. Однако постепенно начали возобновлять работу с условием соблюдения санитарных норм различные предприятия, организации и торговые точки.

"Указ, который сегодня будет подписан, который продляет режим самоизоляции до конца недели, разрешит работу частным медицинским организациям, диагностическим центрам, клинико-диагностическим лабораториям, которые должны будут оформить соответствующие электронные пропуска, [они] могут возобновить работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, по записи и так далее. Также [будет разрешена] работа цветочных киосков, работа арбитражных управляющих", - добавил он.

По данным правительства, всего в Севастополе коронавирусная инфекция была подтверждена у 126 человек. Выздоровели 24 человека, двое умерли. Режим самоизоляции в городе действует с 1 апреля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (добавлены подробности в третьем и четвертом абзацах.

 

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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