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Пандемия коронавируса нового типа

"Эхо Москвы" начнет частично возвращать сотрудников в офис

В газетах "Ведомости", "Комсомольская правда" и "Московский Комсомолец" сообщили, что пока штат пока будет работать удаленно

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о частичном возвращении сотрудников с удаленного режима работы в офис. Об этом он рассказал в понедельник ТАСС.

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"Частично [начнем возвращать]. При соблюдении мер предосторожности, безопасности и согласия остальных. Пока 34% [сотрудников] сидят дома, 66% посменно работают. Будем тестировать", - сказал собеседник агентства.

Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Андрей Шмаров сообщил, что в редакции пока сохраняется режим удаленной работы. "Будем [возвращать], как ситуация позволит", - сказал он. При этом, он заметил, что в дальнейшем "частично сохранится удаленная система работы, она оказалась эффективной".

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сказал ТАСС, что пока штат будет работать удаленно. "Возможно, вернемся в офис дней через десять. Пока удается вполне качественно и оперативно работать на удаленке", - отметил он.

Главный редактор "Московского Комсомольца" Павел Гусев сообщил агентству, что пока, до конца недели, редакция также остается "на удаленке".

Президент России Владимир Путин своим указом установил с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, позднее действие документа было продлено до 11 мая. Документ не распространялся на работников непрерывно действующих организаций, а конкретно СМИ было предписано самостоятельно определить число сотрудников, которые все-таки будут работать в эти дни.

Обращение Путина

11 мая Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу борьбы с коронавирусом. Российский лидер объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается, однако борьба с эпидемий продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. При этом должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, подчеркнул президент.

Губернаторы регионов смогут сами принимать решения о смягчении, сохранении или ужесточении ограничений.

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