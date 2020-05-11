Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в хосписе в Красногорске

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию (Пояркову) и родным и близким погибших при пожаре в хосписе для престарелых "Второй дом" в подмосковном Красногорске.

"Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких. Выражаю надежду, что власти Подмосковья при духовной поддержке священнослужителей Московской епархии окажут необходимую помощь пострадавшим. <…> Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих", - говорится в обращении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), цитату из которого приводит ее сайт.

Пожар в хосписе произошел в ночь на понедельник, его общая площадь составила около 30 кв. м. В результате погибли девять постояльцев, еще столько же находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет.