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Пожар в хосписе в Красногорске

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в хосписе в Красногорске

В результате пожара погибли девять постояльцев, еще столько же находятся в больнице

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию (Пояркову) и родным и близким погибших при пожаре в хосписе для престарелых "Второй дом" в подмосковном Красногорске.

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"Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких. Выражаю надежду, что власти Подмосковья при духовной поддержке священнослужителей Московской епархии окажут необходимую помощь пострадавшим. <…> Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих", - говорится в обращении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), цитату из которого приводит ее сайт.

Пожар в хосписе произошел в ночь на понедельник, его общая площадь составила около 30 кв. м. В результате погибли девять постояльцев, еще столько же находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичКирилл (патриарх)Пожар в хосписе в Красногорске
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