Родственники забрали 12 постояльцев сгоревшего частного хосписа в Красногорске

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Родственники забрали домой 12 постояльцев частного хосписа в Красногорске, где минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации городского округа.

"Наша задача была - помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники", - приводятся в сообщении слова главы округа Эльмиры Хаймурзиной.

Она отметила, что из 24 человек, проживающих в соседнем доме, осталось только 5 жителей, которых не забрали родственники. "Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких", - подчеркнула Хаймурзина.