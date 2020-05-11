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Пожар в хосписе в Красногорске

Родственники забрали 12 постояльцев сгоревшего частного хосписа в Красногорске

Пятерых жителей доставили в санаторий "Отдых" в Жуковском, их родственников оповестили о новом местонахождении их близких

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Родственники забрали домой 12 постояльцев частного хосписа в Красногорске, где минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации городского округа.

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"Наша задача была - помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники", - приводятся в сообщении слова главы округа Эльмиры Хаймурзиной.

Она отметила, что из 24 человек, проживающих в соседнем доме, осталось только 5 жителей, которых не забрали родственники. "Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких", - подчеркнула Хаймурзина.

Теги
РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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