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Пожар в больнице в Петербурге
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Власти Петербурга окажут материальную помощь родным погибших при пожаре в больнице

В результате ЧП погибли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга окажет помощь родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия пяти пациентов. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Александр Беглов.

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"От имени правительства Санкт-Петербурга родственникам погибших выражаю глубокие соболезнования. Им будет оказана обязательная помощь, в том числе материальная", - сказал глава региона.

Беглов также поручил городской администрации проверить работу всех больниц после пожара.

"Дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелобольных во всех стационарах города. Стоит отметить профессионализм персонала [больницы], который оперативно отключил электропитание и сработал слаженно в критической ситуации. Их героический подвиг позволил предотвратить более серьезные последствия", - сказал Беглов.

В новость внесены изменения (11:53 мск) - добавлены подробности.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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