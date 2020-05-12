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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Чувашии разрешили жителям занятия спортом на улице и прогулки парами на дистанции

С 12 мая жители региона обязаны носить маски в общественных местах

ТАСС, 12 мая. Врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики", согласно которым жителям разрешается заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять по двое при соблюдении социальной дистанции. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного во вторник на официальном портале органов власти республики.

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По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 12 мая, в республике подтверждены 1 282 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 302 человека, умерли восемь пациентов.

"Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров; прогулок на улице не более двух человек вместе, а также родителей (законных представителей) с детьми вместе при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 м до других граждан), кроме посещения мест массового посещения граждан, в том числе детских площадок", - отмечается в указе.

При этом все жители Чувашии с 12 мая и до особого распоряжения обязаны использовать маски и респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских. Руководители предприятий и организаций несут личную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил: ежедневную дезинфекцию помещения, регулярную влажную уборку и проветривание, использование ультрафиолетовых ламп или бактерицидных облучателей. Они также обязаны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, масками и перчатками и следить, чтобы сотрудники их регулярно меняли.

Власти также призывают руководителей предприятий и организаций организовать транспортировку сотрудников до места работы и обратно домой, чтобы исключить поездки на общественном транспорте. Максимально возможное количество работников рекомендуется перевести на дистанционный режим работы. Сотрудникам, которые продолжат работу в офисе, будут выданы специальные справки для разрешения на работу.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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