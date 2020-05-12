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Пожар в больнице в Петербурге
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Голикова поручила Минздраву поспособствовать расследованию причин пожаров в больницах

Речь идет о пожарах в медучреждениях в Москве и Санкт-Петербурге, где проходили лечение пациенты с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дала поручения Минздраву и Росздравнадзору поспособствовать расследованию причин возникновения пожаров в медучреждениях в Москве и Санкт-Петербурге, где проходили лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

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"Компетентные органы уже занимаются этими двумя печальными событиями. <...> Я хочу принести соболезнования близким тех людей, которые пострадали во время этих двух трагедий. Мы со своей стороны, я как вице-премьер курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие, и если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям", - сказала она во вторник на брифинге в Доме правительства.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПожар в больнице в Петербурге
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