Голикова поручила Минздраву поспособствовать расследованию причин пожаров в больницах

"Компетентные органы уже занимаются этими двумя печальными событиями. <...> Я хочу принести соболезнования близким тех людей, которые пострадали во время этих двух трагедий. Мы со своей стороны, я как вице-премьер курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие, и если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям", - сказала она во вторник на брифинге в Доме правительства.