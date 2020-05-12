Врач отравился продуктами горения при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Врач реанимационного отделения получил отравление продуктами горения при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщило медучреждение на своей странице в Instagram.

"В ходе этих действий [по эвакуации пациентов и допуска пожарных к месту ЧП] один из врачей получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

Пожар в отделении реанимации в больнице произошел рано утром во вторник. По данным городского главка МЧС, в больнице мог загореться аппарат искусственной вентиляции легких. Из-за пожара пришлось эвакуировать 150 человек на другие этажи медучреждения. Пять пациентов больницы в результате инцидента погибли.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.