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Пожар в больнице в Петербурге

Врач отравился продуктами горения при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге

В данный момент его жизнь вне опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Врач реанимационного отделения получил отравление продуктами горения при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщило медучреждение на своей странице в Instagram.

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"В ходе этих действий [по эвакуации пациентов и допуска пожарных к месту ЧП] один из врачей получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

Пожар в отделении реанимации в больнице произошел рано утром во вторник. По данным городского главка МЧС, в больнице мог загореться аппарат искусственной вентиляции легких. Из-за пожара пришлось эвакуировать 150 человек на другие этажи медучреждения. Пять пациентов больницы в результате инцидента погибли. 

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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