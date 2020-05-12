В Саратовской области разрешили возобновить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

ТАСС, 12 мая. Власти Саратовской области постепенно ослабляют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, жителям области разрешили гулять и заниматься физкультурой на улице, говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства региона.

"Опубликовано постановление правительства Саратовской области о разрешении одиночных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе", - говорится в сообщении правительства.

Как отмечается в постановлении, гулять жителям региона разрешено в количестве не более двух человек, а при занятиях спортом необходимо соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. При этом не рекомендуется посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки.

При этом в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, в общественных местах необходимо использовать маски.

В Саратовской области зарегистрировано 1 232 случая заражения коронавирусом. По выздоровлении выписано 244 человека, шестеро заразившихся умерли.