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Светличная рассказала, как переживает самоизоляцию накануне своего 80-летия

Актриса подчеркнула, что в любой ситуации старается сохранять хорошее расположение духа

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Актриса Светлана Светличная провела в самоизоляции полтора месяца, с покупкой продуктов ей помогали соседи, но накануне 80-летнего юбилея она сама сходила в магазин за шампанским. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я не выходила из дома полтора месяца. Потом кто-то мне из нашего района, Ясенево, предложил помочь, что-то принести из еды. Я сказала - конечно, принесите. <...> Сейчас начала выходить иногда, была в магазине, купила шампанского для своего юбилея", - рассказала Светличная.

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По словам актрисы, она старается в любой ситуации сохранять хорошее расположение духа. Профессионализм не позволяет ей на публике "быть надутой или неразговорчивой". "Я считаю, что по-другому и жить нельзя. <…> Быть добрым человеком очень важно", - поделилась собеседница агентства.

Светличную часто называют одной из самых красивых советских актрис. Как рассказала сама артистка, секретов красоты у нее нет, главное - желание. Она подчеркнула, что эталоном для нее послужила мама, с которой она всегда брала пример.

"Она никогда не могла выйти в чем угодно. И я в магазин, например, в чем попало не пойду. Я приучила себя и всех своих поклонниц и поклонников, что я должна быть в хорошей форме. Одной из первых актрис я в Польше купила весы, до сих пор обязательно слежу за собой. Я очень много ездила за рубеж, видела актрис там и брала с них пример", - пояснила Светличная.

О Светлане Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика, два года спустя она получила одну из главных ролей в фильме "Им покоряется небо" Татьяны Лиозновой. Позднее она вновь появилась в многосерийной военной драме "Семнадцать мгновений весны", исполнив влюбленную в Штирлица (в исполнении Вячеслава Тихонова) машинистку Габи.

Особую известность Светличной принесла роль в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая: знаменитая сцена с раздеванием закрепила за актрисой статус секс-символа советского кино. Также артистка сыграла в картинах "Герой нашего времени" Станислава Ростоцкого, "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина и других.

В 1974 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.

Теги
Светличная, Светлана Афанасьевна
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