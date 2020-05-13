Котяков: выплаты семьям с детьми являются дополнением к ранее предусмотренным мерам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что озвученные президентом Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми являются дополнением к ранее предусмотренным мерам. Об этом он заявил в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

"Я хочу сказать четко, чтобы всем было понятно, что это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели. То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете", - сказал Котяков.

Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля, которое получают неработающие граждане и студенты. По словам Путина, в общей сложности с учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от младенцев до школьников.

Дополнительные ресурсы для поддержки

Совокупный объем ресурсов, направленных на выплаты населению РФ в рамках мер по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса, составляет порядка 300 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ.

"Если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов, которые на эти цели (поддержка населения РФ - ТАСС) направляется, дополнительно это порядка 300 миллиардов рублей, они все выделяются сверх первоначально определенных законом о бюджете ресурсов", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал.

Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля, которое получают неработающие граждане и студенты. По словам Путина, в общей сложности с учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от младенцев до школьников.