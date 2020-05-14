Власти Хасанского района Приморья взяли под контроль въезд в муниципалитет из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Администрация Хасанского района Приморского края приняла решение об установке поста полиции на дороге в район для проверки всех въезжающих граждан на соблюдение требований режима самоизоляции, сообщает районная администрация на своей странице в Instagram.

"В целях усиления контроля за исполнением требований эпидрежима в районе с. Кравцовка устанавливается пост полиции, где будет осуществляться проверка транспорта, идущего в Хасанский район. Иногородние граждане, следующие в район без указания цели, разрешенной во время действия режима повышенной готовности, будут проинформированы о нарушении и привлечены к административной ответственности. При этом ограничения не коснутся грузового транспорта, доставляющего в район грузы", - говорится в сообщении.

Это решение было принято 13 мая на расширенном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Хасанском районе девять лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Хасанский район является самым южным в Приморском крае и известен большим количеством баз прибрежного отдыха. В летний период он является самым популярным местом отдыха у туристов со всего ДФО и других регионов России, а также у самих жителей Приморья.

"Майские праздники показали, что многие граждане слишком беспечно относятся к угрозе заболеть или стать распространителем инфекции. Наша задача - остановить таких граждан. Это нужно сделать для того, чтобы сберечь здоровье жителей Хасанского района, а также не сорвать летний сезон, ведь не секрет, что многие хасанцы живут доходом, полученным за летний период", - приводятся слова главы Хасанского района Ивана Степанова.

Ранее правительство Приморья сообщало о случаях нарушения режима повышенной готовности среди туристических операторов, работающих в селе Андреевка Хасанского района. На базах в нарушение постановления о необходимости самоизоляции проживали туристы. По последним данным, в Приморском крае число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1 007. 14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число выздоровевших пациентов в регионе составляет 268 человек.