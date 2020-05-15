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Пандемия коронавируса нового типа

На Усинском месторождении в Коми выявили очаг коронавируса среди вахтовиков

Коронавирус обнаружили у 23 рабочих

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди вахтовиков на месторождении нефти в Усинском районе Республики Коми. Выявили 23 новых случая инфекции, один из пациентов контактировал со 160 работниками предприятия, сообщил главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин.

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"По данным на 21:00 мск 14 мая, в Усинске зафиксировано 23 новых случая заболевания COVID-19, подтвержденного в референс-центре. Из них четыре человека - жители Усинска, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении. Остальные - работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом поселке, часть из которых уже находится в инфекционном отделении, а остальные пока остаются на месторождении. Состояние всех удовлетворительное и средней тяжести. Завтра планируется их эвакуация силами Центра медицины катастроф в инфекционное отделение нашей больницы", - написал главврач на странице Усинской ЦРБ во "ВКонтакте".

По его данным, вечером 13 мая в инфекционное отделение поступили еще два пациента из вахтовых поселков с пневмонией. "Их состояние средней тяжести, мазки взяты, лечение начато. Один из госпитализированных с подозрением на COVID-19. В контакте с этим пациентом было 160 работников предприятия, которые теперь тоже подвержены риску заболевания. Они взяты под медицинское наблюдение, произведен забор мазков", - сообщил главврач.

В пятницу 10 пациентов инфекционного отделения ЦРБ эвакуируют в республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения. На освободившиеся койки будут госпитализированы работники из вахтового поселка. В больнице полностью готов к приему пациентов второй корпус инфекционного отделения. Это бывшее здание аптеки, в котором обустроены палаты, рабочие помещения, проведен кислород, организовано зонирование под особо опасную инфекцию, сформированы и готовы к работе медицинские бригады. Этот корпус будет незамедлительно открыт в случае заполнения первого корпуса инфекционного отделения, сообщил главврач.

Усинская больница пока с помощью республиканских медицинских организаций и Центра медицины катастроф справляется с наплывом пациентов. Но если в вахтовых поселках будут возникать новые случаи заражения, то ситуация может измениться, подчеркнул главврач. Он призвал руководителей предприятий пересмотреть планы по организации перевахтовок, поскольку "завоз новых работников неизбежно приведет к разрастанию очагов", а в вахтовых поселках "нет помещений, в которых можно было бы полностью изолировать работников, люди неизбежно контактируют друг с другом в коридорах, столовых, курилках".

На 14 мая в Коми подтверждено 867 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил восемь случаев. Выздоровели 360 человек, умерли 16. Как отметил врио главы региона Владимир Уйба, в пятницу следует ожидать больший прирост числа заразившихся из-за двух новых очагов в Усинске.

 

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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