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Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство России помочь с выездом из США

Посол РФ в США Анатолий Антонов также рассказал, что поступает значительное число обращений от россиян по поводу возможности организовать вывозной рейс из Майами
Посольство России в США Анатолий Бочинин/ТАСС
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Посольство России в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями. Об этом сообщил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

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Дипломат назвал "большим достижением" отправку в четверг очередного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. "На рейс попали 369 граждан. Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - приводятся слова Антонова в Facebook дипмиссии.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - отметил он.

По словам посла, в настоящий момент поступает также значительное число обращений от российских граждан относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида). "По каналам прямой связи с соотечественниками (звонки на "горячую линию", соцсети) поступает много обращений по поводу организации рейса из Майами. Могу заверить граждан, что мы приложим все силы для их скорейшего возвращения на Родину", - пояснил Антонов.

Гуманитарный список 

Антонов сообщил, что российские дипломаты организовали отправку из США в РФ рейсом "Аэрофлота" в четверг 40 человек по гуманитарному списку. 

По его словам, "среди пассажиров рейса - 40 человек из так называемого "гуманитарного списка", составленного дипломатами посольства. "В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди", - сказал он.

"Главное, чтобы все пассажиры теперь сумели с соблюдением всех установленных правил и процедур добраться домой - в 24 региона Российской Федерации. С их властями нам, благодаря накопленному опыту, удалось своевременно уладить вопросы, связанные с соблюдением гражданами карантинного режима и передвижением по стране", - добавил посол РФ.

Ранее в четверг из Нью-Йорка в Москву рейсом "Аэрофлота" вылетели граждане России, пожелавшие вернуться на родину. Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил ТАСС, что среди пассажиров 10 российских школьников.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая.

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