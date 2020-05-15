Врач сообщила, с чем может быть связан повторный диагноз COVID-19 у жительницы Бурятии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Постановка повторного диагноза "новая коронавирусная инфекция" жительнице Бурятии может быть связана с плохой чувствительность тест-систем, которые показали отсутствие инфекции. На данный момент ситуация изучается, сообщила в пятницу ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Ранее главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова сообщила журналистам, что врачи повторно госпитализировали с заражением коронавирусом женщину, которая переболела COVID-19.

"Скорее всего, такие варианты возможны при повторных обследованиях, когда ее выписывали. Возможно, это были менее чувствительные тесты, такое возможно, когда в организме очень мало вируса и чувствительности теста не хватает для того, чтобы выявить этот вирус. Видимо, не до конца она выздоровела, у нее оставалось какое-то количество вируса. Вопрос к тестам, насколько тесты чувствительны. Этот случай проверяется, надо его уточнять, проверять - правильную ли она терапию получала, когда были взяты мазки, кто брал, какие использовались тест-системы и так далее", - пояснила Малинникова.