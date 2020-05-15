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В соборе Святого Петра в Ватикане провели дезинфекцию для возобновления месс

С 18 мая собор сможет принимать верующих
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Описание
© Vatican Media
© Vatican Media
© Vatican Media

ВАТИКАН, 15 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Специалисты Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана провели дезинфекцию в соборе Святого Петра, чтобы с понедельника он смог принимать верующих. Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

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"С понедельника, в соответствии с распоряжением правительства Италии, возможно принимать участие в мессах, в том числе в папских базиликах", - сообщил корреспонденту ТАСС глава службы печати Маттео Бруни. Ранее он рассказал, что при входе в папские базилики планируется установить тепловизоры.

Как рассказал в интервью порталу Vatican News глава дирекции Андреа Арканджели, средство, которым ведется антибактериальная и антивирусная обработка, изготовлено на основе хлора. "Мы должны быть очень осторожны с теми шедеврами, которые находятся в соборе", - указал он.

Одновременно саноброботку провели в базилике Святого Иоанна. В субботу намечены работы по дезинфекции в соборе Святого Павла (вне стен). К папским базиликам Рима, об открытии которых в Ватикане объявили накануне, относится также церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). В Ватикане уточнили, что речь не идет о мессах с участием Папы Римского. Пока не объявлено и о возобновлении папских традиционных воскресных проповедей на площади Святого Петра и коллективных аудиенций по средам, которые с 8 марта передаются онлайн из папской библиотеки Апостольского дворца.

Соглашение о возобновлении месс с участием верующих, которые были прекращены из-за распространения коронавируса, было ранее достигнуто между правительством Италии и Конференцией итальянских епископов. При этом все участники службы должны быть в защитных масках, сохранять безопасную дистанцию не менее 1,5 м. По завершении службы нельзя обмениваться принятым у католиков рукопожатием (это было отменено еще до прекращения месс с участием верующих), при входе в чашах не будет святой воды. Ограничено также число людей, которые смогут одновременно находиться внутри церквей. Формально церкви на время пандемии в Италии не закрывались, хотя попасть в них практически было невозможно. В случае необходимости верующий мог ненадолго зайти в храм в одиночестве по дороге на работу или в продуктовый магазин. Не разрешалось и проводить никаких церемоний, включая обряды венчания, крестин и похорон. Похоронные церемонии в присутствии ближайших родственников с участием не более 15 человек разрешили проводить с 4 мая.

Теги
ВатиканИталия
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