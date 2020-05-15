Группа крови, производство масок и футбол в России. Главное о коронавирусе за 15 мая

Россия
- Всего зафиксировано 262 843 случая заражения, из них новых — 10 598. За сутки умерли 113 человек, за весь период — 2418.
- Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы медикам предоставляли доплаты за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.
- Клинические исследования препарата "Мефлохин" показывают хорошие результаты у пациентов с коронавирусной инфекцией средней тяжести, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
- Больше всего среди заразившихся людей со второй группой крови, меньше всего — с четвертой, сообщила Вероника Скворцова.
- Россия в июне выйдет на производство 11 млн масок в сутки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он добавил, что в стране нет дефицита защитных перчаток.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет.
- Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей.
Москва
- Всего зафиксировано 135 464 случая заражения, из них новых — 4748.
- Столичные магазины могут обязать не пускать в торговые залы людей без масок и перчаток.
- Число нарушений режима самоизоляции людьми с ОРВИ и COVID-19 превысило 61 тыс.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 302 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Китае число зараженных коронавирусом впервые с января составило менее 100.
- В штате Нью-Йорк частично ослабляют карантинные меры.