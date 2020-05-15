{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Группа крови, производство масок и футбол в России. Главное о коронавирусе за 15 мая

© Михаил Метцель/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 262 843 случая заражения, из них новых — 10 598. За сутки умерли 113 человек, за весь период —  2418.  
  • Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы медикам предоставляли доплаты за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.
  • Клинические исследования препарата "Мефлохин" показывают хорошие результаты у пациентов с коронавирусной инфекцией средней тяжести, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. 
  • Больше всего среди заразившихся людей со второй группой крови, меньше всего — с четвертой, сообщила Вероника Скворцова.
  • Россия в июне выйдет на производство 11 млн масок в сутки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он добавил, что в стране нет дефицита защитных перчаток.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет.
  • Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. 

Москва

  • Всего зафиксировано 135 464 случая заражения, из них новых — 4748. 
  • Столичные магазины могут обязать не пускать в торговые залы людей без масок и перчаток.
  • Число нарушений режима самоизоляции людьми с ОРВИ и COVID-19 превысило 61 тыс.

Мир

  • Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 302 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • В Китае число зараженных коронавирусом впервые с января составило менее 100.
  • В штате Нью-Йорк частично ослабляют карантинные меры. 
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Последний самолет из Италии с российскими военными приземлился в России
Гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом длилась 55 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС