Борющимся с коронавирусом медикам в Армавире проведут перерасчет стимулирующих выплат

Ранее в субботу на сайте Генпрокуратуры РФ появилась информация, что прокуратура Краснодарского края проверяет сведения о возможных нарушениях прав работников скорой медпомощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат на основе публикаций в интернете. Замгубернатора Кубани Анна Минькова сообщила, что принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи.

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудникам станции скорой помощи в Армавире произведут перерасчет после жалоб на не полностью перечисленные выплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Недостающие средства перечислит краевое Министерство здравоохранения, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Комиссией краевого Минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном объеме. Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования. Средства будут немедленно перечислены больнице Минздравом региона", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минздрава края сообщала, что деньги на выплаты во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая. По представленным больницами расчетам, необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования.

Также в Министерстве здравоохранения отметили, что выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получают только врачи и средний медперсонал, фактически работающие с этой категорией больных.