В регионах проводятся прокурорские проверки по защите прав медиков на получение выплат

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокурорские проверки по защите прав медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, на получение стимулирующих выплат проводятся во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи. "В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений, в частности, приняты в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, в Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов", - сказал Иванов.

По его словам, во Владимирской области в 35 учреждениях здравоохранения выплаты медикам производились не за все время работы, они оказались заниженными. Прокуроры внесли представления главным врачам больниц Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Муромского, Александровского, Камешковского, Судогодского, Вязниковского, Петушинского, Собинского, Селивановского, Гороховецкого, Кольчугинского, Меленковского, Юрьев-Польского и Киржачского районов, а также ЗАТО город Радужный. "По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц", - сообщил Иванов.

Прокуратура Орловской области установила, что региональным департаментом здравоохранения не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области. "Прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора и председателю правительства Орловской области об устранении нарушений закона", - отметил Иванов.

Прокурор Татарстана направил предостережение о недопустимости нарушений прав медицинских работников региональному министру здравоохранения. Иванов уточнил, что прокуратуры проводят проверки не только по поступившим обращениям, но и по публикациям в СМИ.

Иванов также сообщил, что медики, не получившие стимулирующие выплаты или получившие их в неполном объеме, для защиты своих прав могут обращаться в прокуратуры регионов.

"Медработники, которые полагают, что их права на получение стимулирующих выплат и иные права, предусмотренные законом, нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры, в том числе с помощью интернет-приемных", - сказал он. Представитель Генпрокуратуры заверил, что проверочные мероприятия будут организованы незамедлительно.

"Вопросы защиты прав медицинских работников находятся на личном контроле генерального прокурора РФ", - добавил он.