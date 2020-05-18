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Пандемия коронавируса нового типа

"Ремдесивир" могут в ближайшие дни зарегистрировать в ЕС для лечения коронавируса

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США одобрило этот препарат для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Американский препарат "Ремдесивир", разработанный против лихорадки Эбола, в ближайшие дни может быть зарегистрирован в Евросоюзе для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник в Европарламенте глава Европейского медицинского агентства Гвидо Раси.

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"Вполне возможно, что условное разрешение рынка может быть выдано в ближайшие дни", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли.

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