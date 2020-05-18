Новоузенский район Саратовской области закрыли на карантин по коронавирусу

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Власти приняли решение закрыть на карантин Новоузенский район Саратовской области, где проживают около 30 тыс. человек, в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение объявить карантин по коронавирусной инфекции в Новоузенском районе с 18 мая", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано за сутки 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Больше всего заболевших, 33 пациента, в Саратове, на втором месте оказался Новоузенский район, где подтвержден за сутки 21 случай.

На данный момент карантин по коронавирусу также действует в Самойловском и Краснокутском районах, селах Черкасское и Спасское в Вольском районе и селе Озерное в Аткарском районе Саратовской области.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 871 человек. Выздоровели с начала эпидемии 438 человек.