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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области проведут тестирование жителей на антитела к коронавирусу

По словам зампредседателя областного правительства Ильи Баринова, регион направил запрос в федеральную службу Роспотребнадзора для получения тестов

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратились в Роспотребнадзор с просьбой предоставить тесты на антитела к коронавирусу, чтобы оценить в регионе состояние коллективного иммунитета к инфекции. Об этом журналистам сообщил во вторник заместитель председателя областного правительства Илья Баринов.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране зарегистрированы две тест-системы, определяющие наличие у человека иммунитета к коронавирусу. В частности, разработанная НМИЦ гематологии Минздрава РФ и Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, а также Федеральным медико-биологическим агентством.

С 15 мая масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу запустили в Москве, по словам мэра столицы Сергея Собянина, приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.

"Мы написали запрос в федеральную службу Роспотребнадзора, в оперативный штаб. Ждем в ближайшее время их [тестов] прибытие,  я думаю, что это в течение недели", - сказал Баринов.

Он отметил, что региональные власти планируют провести бесплатное выборочное тестирование жителей региона, "чтобы оценить коллективный иммунитет" к инфекции. Баринов добавил, что регион рассчитывает получить около 50 тестов.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 19 мая в области подтверждено 1010 случаев заражения новым коронавирусом, 423 человека выздоровели, умерли 18, под медицинским наблюдением остаются 2 345 человек, в том числе 193 в условиях обсерватора.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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