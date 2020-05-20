{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Воронежской области разрешили работу рынков, ярмарок и магазинов промтоваров

С 20 мая также открылись 30 дежурных групп в детсадах Воронежа

ВОРОНЕЖ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за улучшения в регионе ситуации с коронавирусной инфекцией разрешили работу ярмарок, рынков и магазинов промышленных товаров, начав реализацию первого этапа снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

По данным пресс-службы правительства области, на 19 мая в регионе были отмечены показатели, установленные Роспотребнадзором для снятия первого этапа ограничений из-за коронавируса: коэффициент распространения инфекции - 0,98 (при норме 1,0), свободный коечный фонд - 51,5% (при норме 50%), тестирование на 100 тыс. жителей - 112,08 (при норме 70).

"Губернатор Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода Воронежской области из ограничений. Со среды, 20 мая, в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 кв. м. При этом руководство торговых точек обязано соблюдать правило: не более 1 человека на 4 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

С 20 мая также начали работу 30 дежурных групп в детсадах Воронежа, в них могут привести детей родители, возвращающиеся к работе после вынужденного перерыва.

В последние сутки в Воронежской области выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии их общее число выросло до 1 266. Из числа зараженных 721 человек выздоровел, 16 умерли. В регионе с 31 марта введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, в регионе действует обязательный масочный режим в общественном транспорте, продуктовых магазинах, аптеках и местах скопления людей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс из ОАЭ для россиян запланирован на 22 мая
Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале "Госуслуги"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС