В Воронежской области разрешили работу рынков, ярмарок и магазинов промтоваров

ВОРОНЕЖ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за улучшения в регионе ситуации с коронавирусной инфекцией разрешили работу ярмарок, рынков и магазинов промышленных товаров, начав реализацию первого этапа снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы правительства области, на 19 мая в регионе были отмечены показатели, установленные Роспотребнадзором для снятия первого этапа ограничений из-за коронавируса: коэффициент распространения инфекции - 0,98 (при норме 1,0), свободный коечный фонд - 51,5% (при норме 50%), тестирование на 100 тыс. жителей - 112,08 (при норме 70).

"Губернатор Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода Воронежской области из ограничений. Со среды, 20 мая, в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 кв. м. При этом руководство торговых точек обязано соблюдать правило: не более 1 человека на 4 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

С 20 мая также начали работу 30 дежурных групп в детсадах Воронежа, в них могут привести детей родители, возвращающиеся к работе после вынужденного перерыва.

В последние сутки в Воронежской области выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии их общее число выросло до 1 266. Из числа зараженных 721 человек выздоровел, 16 умерли. В регионе с 31 марта введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, в регионе действует обязательный масочный режим в общественном транспорте, продуктовых магазинах, аптеках и местах скопления людей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.