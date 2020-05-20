Последние звонки в Самарской области пройдут в августе в обычном формате

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Последние звонки в школах Самарской области проведут в августе в обычном формате с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в среду.

"Областным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора по Самарской области принято решение о проведении последних звонков в августе", - говорится в сообщении.

При этом окончательная дата последнего звонка не установлена, она будет определена позднее с учетом эпидемиологической обстановки.

"В министерство образования и науки Самарской области поступали обращения от жителей региона о проведении последнего звонка в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков", - цитируют в сообщении министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

Учебный год в Самарской области продолжается и будет завершен в онлайн-режиме. Для учеников начальной школы учебный год продлится до 25 мая, 5-8 классов - до 27 мая, у старшеклассников - до 30 мая.