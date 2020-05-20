В соцучреждениях Петербурга заразились коронавирусом более 400 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом на настоящий момент подтверждены более чем у 400 постояльцев стационарных социальных учреждений Санкт-Петербурга. В основном жители соцучреждений "приносили" инфекцию из больниц, сообщил в среду председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"На сегодняшний день в целом по системе 428 случаев заражения [коронавирусом]. Основная масса их проживает в "десятке" (Психоневрологический интернат №10), и они легко переносят заболевание. В больницах находятся на сегодняшний день 116 человек. Самое главное, что уже несколько дней подряд уменьшается количество заболевших - на сегодняшний день по сравнению со вчерашним днем два человека только получили соответствующий диагноз", - рассказал Ржаненков на пресс-конференции.

Он добавил, что более 70 человек выздоровели, 28 человек умерли, двое - в негосударственных социальных учреждениях. Из числа персонала заразились 74 человек.

"Мы знаем, что в стационарах проживают люди с проблемами, они также госпитализируются в случае разных заболеваний. Достаточно большое количество было выписано из медицинских учреждений в наши стационары, что в последующем повлекло соответствующее заражение. Мы успели упредить в большинстве своем эти случае. Но "десятка" была первая, этот процесс пошел", - добавил Ржаненков.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Психоневрологическом интернате №10 подтверждено 411 случаев заболевания среди проживающих и 56 случаев заболевания среди персонала. Более 30 человек уже выздоровели. По словам главы комитета, сейчас все стационары обеспечены средствами защиты. Всего в государственных и частных стационарных социальных учреждениях Петербурга живут около 11 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 795 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 480 человек, умерли 99.