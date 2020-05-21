{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коэффициент распространения коронавируса в России закрепился на уровне около 0,9

В Москве коэффициент с 16 мая закрепился на уровне меньше 0,8

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг снизился на 0,01 до 0,91. Этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, держится в районе 0,9 уже шестой день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

В столице коэффициент с 16 мая закрепился на уровне меньше 0,8. За последние сутки он опустился на 0,01 до 0,74.

Среди регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения ниже единицы фиксируется также в Подмосковье (0,98), Санкт-Петербурге (0,88), Нижегородской области (0,95), Мурманской области (0,69), Краснодарском крае (0,96) и в Тульской области (0,91).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число уже вылеченных россиян с коронавирусом с начала мая выросло в 8 раз
Число выздоровевших возросло до 92 681
Читать полностью