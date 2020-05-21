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Пандемия коронавируса нового типа
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Захарова сообщила, что вторая партия ИВЛ из США прибудет в Россию на следующей неделе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что аппараты поступят в распоряжение Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет доставлена в Россию из США на следующей неделе. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сегодня в Москву американским специальным бортом из США прибывает партия аппаратов ИВЛ, - информировала дипломат. - Получаемые сегодня 50 аппаратов ИВЛ, как и ожидаемая на следующей неделе еще одна партия, поступают в распоряжение [Национального медико-хирургического] центра им. Н. И. Пирогова. Его специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где есть в них реальная потребность".

По ее словам, проблематика противодействия коронавирусу, в том числе путем объединения усилий двух стран, неоднократно обсуждалась в ходе российско-американских контактов на высшем уровне. "В результате сначала Россия оказала содействие, направив в Нью-Йорк самолет с грузом отечественных изделий и оборудования в сложный с эпидемиологической точки зрения период, - напомнила Захарова. - Теперь, когда в США возросли мощности по производству систем ИВЛ, у Вашингтона появилась возможность поддержать российские усилия по борьбе с пандемией, что было предложено, согласовано и в данный момент реализуется".

"В обоих случаях речь идет об искренних гуманитарных жестах и оказании содействия на безвозмездной основе, - обратила внимание официальный представитель российского дипведомства. - Российская и американская стороны полностью оплатили поставки. Дополнительная информация по этому вопросу опубликована на сайте Российского фонда прямых инвестиций".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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