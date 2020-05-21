Представитель США сообщил, что доставленные аппараты ИВЛ сделаны специально для России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доставленные из Соединенных Штатов в Москву аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) произведены специально для России. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС представитель американской стороны Брок Бирман, прибывший в российскую столицу бортом с гуманитарным грузом.

"Эти аппараты были произведены специально для России: инструкции и кнопки на русском, электрические кабели и вилки выполнены для разъемов российских розеток. Каждый аппарат был сделан специально для этой поставки", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что эта поставка имеет большое значение лично для президента США Дональда Трампа. "Только 7 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным, и вот мы здесь всего лишь две недели спустя. Это является первоочередной задачей", - отметил он.

Бирман не стал уточнять дату следующей поставки.

Ранее американский военный самолет С-17 с грузом аппаратов ИВЛ из США приземлился в столичном аэропорту Внуково-3. Всего США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, из них 50 входят в первую партию. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.