Эксперты предупреждают, что риски утечек из реестра информации о населении России реальны

Вместе с тем специалисты отмечают, что их можно избежать при правильном подходе к созданию такой сложной системы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Риски утечек данных из создаваемого в России единого регистра сведений о населении, как из любого аналогичного проекта, всегда есть. Однако при качественном анализе угроз и правильном подходе к созданию реестра серьезных проблем можно избежать, считают опрошенные ТАСС эксперты. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. В нем том числе будут содержаться персональные данные граждан, а также данные о родственниках и семейных отношениях. По словам руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, если перед государством стоит задача создать единое информационное пространство, в котором данные будут храниться агрегировано, то следует серьезно озаботиться безопасностью такого проекта. "Уязвимая точка - это получение доступа к информации. В идеале как можно меньше людей должны иметь возможность заполучить всю информацию целиком, так как если технически такая возможность будет существовать, это создает потенциальную возможность получить информацию для злоумышленников", - считает он.

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"Не секрет, что более 65% всех утечек происходит по вине инсайдеров. Если реестр будет использоваться только для автоматизированной проверки данных, предоставляемых самим гражданином или его работодателем, степень защиты останется высокой", - соглашается основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. В целом вероятность утечки данных через подобный сервис, рассуждает старший консультант по информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова, зависит от того, насколько эффективно на этапе проектирования были оценены угрозы и уязвимости, а также от того, как эти уязвимости были закрыты. "К сожалению, из-за масштабности проекта, большого количества участников (ведь нам обещают хранение данных на нескольких площадках одновременно) и прогнозируемого отсутствия конкуренции при выборе поставщиков услуг по защите информации, вероятность утечек может быть высокой", - полагает она. Возможный масштаб утечек и как их избежать Вместе с тем, продолжает Тутова из Cross Technologies, последствия раскрытия информации, хранящейся в подобном реестре, могут быть весьма серьезными, например, - продажа баз данных на черных рынках и, как следствие, рост случаев мошенничества с использованием чужих персональных данных. "Если реестр получит возможность смотреть со своего рабочего места каждый сотрудник ФНС, ПФР, ЗАГСа или нотариус, то данные из него немедленно окажутся на рынке "пробива", а затем в продаже в форме баз данных", - допускает в свою очередь Оганесян из DeviceLock. Кроме того, по его мнению, для любой централизованной базы данных существует риск, что "если утечет, то утечет все сразу, и данные всех граждан окажутся на рынке". "Если на черном рынке спрос на содержимое реестра будет велик (что весьма ожидаемо, ведь регистр, содержащий не только сведения о субъекте, но и о его родственных связях, весьма лакомый кусочек), то стоит ожидать весьма масштабных утечек", - уверена Тутова.

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Однако при правильном подходе к созданию такой сложной системы даже самых серьезных рисков все же можно избежать. "Дело не столько в том, как безопасно она будет построена, а в том, насколько будет проработан сам механизм обращения к данным, насколько он будет протестирован, защищен и грамотно реализован", - рассуждает Фишман из Group-IB. По его словам, "если сделать все супер-правильно, как предлагает ФНС, то это может не создать никаких проблем безопасности". "Но это стоит денег и на это уйдет достаточно много времени. Главное чтобы привлекались эксперты рынка, специалисты по кибербезопасности, которые бы продумывали различные модели рисков, средства защиты", - поясняет эксперт. "Если тщательно проработать вопрос защиты персональных данных при их хранении и обработке в системе, то такой реестр может быть безопасен. Можно создать единый реестр с хорошей системой защиты, а данным присвоить некий уникальный идентификатор или "псевдоним" (аналог логинов и паролей), который не будет повторяться. Пользователь сам создает свой идентификатор для реестра, система проверяет уникальность, а эти меры в совокупности существенно усложняют задачу злоумышленнику", - предлагает руководитель проектов по информационной безопасности компании BPS Кристина Анохина. По мнению эксперта, риски есть всегда, но, если реестр защищен должным образом, а данные пользователей хранится в других системах под идентификаторами, то риск утечки минимален. К системе остаются вопросы По мнению президента ГК InfoWatch, председателя правления АРПП "Отечественный софт" Натальи Касперской, создание подобного регистра неминуемо вызовет рост внимания мошенников. "Технически сегодня никто не в силах гарантировать полную безопасность информационных систем. В одном месте появляется крайне уязвимая и "лакомая" для хакеров база персональных данных всех граждан России. Вместо сложного, дорогого и опасного сбора данных любой мошенник или коррупционер сможет получить единую запись из регистра, где есть вся информация", - подчеркивает она. Даже если не говорить о внешнем взломе, пока неясно, как регистр будет защищен от утечек персональных данных по вине внутренних злоумышленников, на долю которых в 2019 году по пришлось больше половины от общего числа утечек в мире, продолжила Касперская. "Непонятно, как будет организована работа сотрудников оператора с персональными данными. И как база регистра будет защищена от злоупотреблений со стороны внутренних нарушителей", - поясняет глава InfoWatch.

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