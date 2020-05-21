Медработникам Ленобласти перечислили 245 млн рублей дополнительных выплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Ленинградской области в общей сложности получили 245 млн рублей дополнительных выплат за работу по борьбе с коронавирусом, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Накануне медицинский персонал государственных больниц Ленинградской области получил оставшиеся доплаты за работу с пациентами с COVID-19 за апрель. В общей сложности было выплачено 245 млн рублей 3 884 работникам", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании регионального оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, в каждой больнице создали специальные комиссии, которые определяют, какие риски в работе имели медицинские работники. "Платится за риск, за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует", - процитировали губернатора в пресс-службе.

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, максимальная сумма по всем видам выплат у врача "ковидного" стационара в региона составила 245 тыс. рублей. Деньги начислили сверх зарплаты медика.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 2 269 человек, из них выздоровели больше половины - 845, умерли восемь.