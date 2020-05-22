В Удмуртии коронавирусом заразилась глава регионального министерства

ИЖЕВСК, 22 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявили у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой. Об этом она сообщила в пятницу на свой странице в социальной сети "ВКонтакте" .

"Все члены правительства, министры, как люди из группы повышенного риска, постоянно сдают анализы на коронавирус. Сегодня мне сообщили, что у меня положительный результат. К счастью, последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные", - написала Чуракова.

Она призвала жителей Удмуртии серьезно и ответственно относиться к опасности заражения. "Никто не застрахован от него. Я соблюдала все необходимые меры безопасности, но все равно не избежала встречи с вирусом", - добавила министр.