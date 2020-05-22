{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии коронавирусом заразилась глава регионального министерства

Министр соцполитики и труда Татьяны Чураковой призвала жителей Удмуртии серьезно и ответственно относиться к возможности заражения

ИЖЕВСК, 22 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявили у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой. Об этом она сообщила в пятницу на свой странице в социальной сети "ВКонтакте".

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

"Все члены правительства, министры, как люди из группы повышенного риска, постоянно сдают анализы на коронавирус. Сегодня мне сообщили, что у меня положительный результат. К счастью, последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные", - написала Чуракова.

Она призвала жителей Удмуртии серьезно и ответственно относиться к опасности заражения. "Никто не застрахован от него. Я соблюдала все необходимые меры безопасности, но все равно не избежала встречи с вирусом", - добавила министр.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Псковской области объявили о полном решении проблем с очагами по коронавирусу
Всего в очагах выявили 117 инфицированных
Читать полностью