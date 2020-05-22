Епархии РПЦ частично освобождены от уплаты налогов в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Епархии и социальные некоммерческие организации Русской православной церкви в связи с распространением коронавируса освобождены от части налоговых платежей, говорится в комментарии Правового управления Московской патриархии к закону о предоставлении господдержки религиозным организациям, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.

"Епархии и канонические подразделения, входящие в их структуру, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются епархии или религиозные организации, входящие в их структуру, освобождаются от исполнения обязанности уплатить следующие налоги, авансовые платежи по налогам, сборам: по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Также они освождаются от авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчетные периоды в четыре, пять, шесть месяцев 2020 года за минусом ранее начисленных авансовых платежей за отчетный период в три месяца. Кроме того, они освобождаются от уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (за налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года); по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и налогу на имущество организаций (за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

Вводятся пониженные тарифы страховых взносов в размере 0% на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное медицинское страхование.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных НКО в связи с распространением коронавируса. На совещании 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Помимо этого, президент поручил кабмину создать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки, ускорить доведение 3 млрд рублей для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер.