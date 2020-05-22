Система цифровых пропусков перестанет работать в Подмосковье с 23 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Система цифровых пропусков перестанет действовать на территории Московской области с 23 мая, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника [их] нужно оформить на mos.ru. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он добавил, что система цифровых пропусков и другие действующие в регионе меры помогли избежать негативного сценария.

Режим действия цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области был введен в регионе с 15 апреля. Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта.

В новость были внесены изменения (18:54 мск) — добавлены подробности по тексту.