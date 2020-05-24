Глава ВЦИОМ назвал ангажированной публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Неверная трактовка редакцией Bloomberg данных ВЦИОМ об уровне доверия президенту Владимиру Путину в РФ может быть результатом глупости или ангажированности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что никто из Bloomberg не связывался со ВЦИОМ по этому поводу. "У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то - неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность", - сказал Федоров.

Ранее российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия Путину в РФ. Дипломаты пояснили, что в материале агентства "со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%". При этом в посольстве отметили, что реальный уровень доверия составляет 67,9%.

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на его официальном сайте, рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина в последние недели находятся в сформировавшихся коридорах значения. Так, рейтинг доверия на данный момент составляет 67-68%.